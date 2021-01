Véritable emblème belge, Plastic Bertrand vient de sortir son dixième album, "L’Expérience Humaine". Plastic Bertrand, c'est 20 millions de disques vendus dans le monde entier, 16 disques d’or, 5 disques de platine et plus de 40 millions d’écoutes sur Spotify. "Nul n’est prophète en son pays", tel pourrait être en résumé l’histoire de cet homme qui s’est évertué envers et contre tout à concrétiser ses rêves.

