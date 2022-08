Place Royale : le document (21/08)

Des années après sa disparition, Lady Diana fascine et intrigue toujours autant. A l'occasion des 25 ans de sa disparition, revenons sur le destin extraordinaire de l'une des femmes les plus célèbres du monde. Grâce à ce documentaire mettant en avant des images et témoignages inédits, « Place Royale » décrypte les grands événements qui ont jalonné la vie de la princesse et marqué toute une époque. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

