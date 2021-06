Pour leur 30ème anniversaire, Callie et Elizabeth, des sœurs jumelles, décident d’échanger leur place. La mère de famille prend la place de sa sœur célibataire et vice-versa. Mais l’une d’elles est assassinée et l’autre continue à vivre la vie de l’autre tout en cherchant à découvrir l’assassin. Très vite, la survivante se trouve à nouveau en danger car l’assassin a compris sa méprise.

