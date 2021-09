Amy est conviée à Seattle pour une conférence qu'elle doit donner sur les romans policiers et leur influence dans la vie de tous les jours. Il se trouve que cet événement est organisé par un ex petit ami qu'elle avait perdu de vue. Graham et Travis vont la rejoindre. Ils font la connaissance d'un milliardaire qui s'apprête à lancer une application capable de remplacer un enquêteur. Ce dernier va succomber à une chute mortelle. Suicide ou crime ? L'enquête est ouverte.

© TF1 International