« Back to Front » célèbre l’un des artistes contemporains les plus novateurs. Le concert capture l’enthousiasme d’une performance live, filmée à l’O2 de Londres. Le film montre également qui est vraiment de Peter Gabriel, grâce à des interviews supplémentaires. Le concert est une célébration de l’album « So » , que Gabriel appelle son « moment pop star », mais l’artiste aussi ses plus grands tubes comme « Solsbury Hill », « Digging in the Dirt », « Secret World » et « Shock the Monkey ». Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC