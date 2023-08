Harmon est un responsable de la CIA qui enquête sur les terroristes capturés au Mexique. Avec son équipe, l'agent sévère du FBI Zara et le pilote de drone-espion Sharp, il se rend à Istanbul et découvre un complot brutal : les extrémistes islamiques prévoient d'utiliser les routes de contrebande de drogues de Sonora pour amener leurs chefs et des armes jusqu'aux États-Unis. Harmon doit éviter à tout prix une attaque contre l'Amérique. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC