Pas un mot

Le docteur Nathan Conrad, un éminent psychiatre new-yorkais, mène une vie paisible, entouré de son épouse et de sa fille, jusqu'à ce qu'un collègue lui demande d'examiner le cas désespéré d'une jeune fille neurasthénique se nommant Elizabeth Burrows. S'apprêtant à retourner dans un institut spécialisé, celle-ci semble rescapée d'événements où se mêlent violences inexpliquées et stigmates de mauvais traitements. © New Regency Productions

Voir plus d'infos