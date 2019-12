Celeste Everette, 30 ans et organisatrice de mariage, doit sauver son affaire et confie sa nièce à une agence de garde d'enfants. Néanmoins, quand celle-ci envoie un homme s'occuper de sa nièce, la jeune femme se rend vite compte qu'elle a peut-être trouvé la nounou idéale et l'amour de Noël parfait pour elle-même.

© Reel One International