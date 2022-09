Vincent Marguet est un baby-sitter un peu décalé, celui de Bart. Sa maman est mère célibataire et impossible pour elle de l'emmener et d'aller le chercher à l'école. Une réunion d'élèves plus tard, Bart demande à son ange-gardien de se faire passer pour son père. Vincent se prend au jeu et rencontre la belle institutrice, Nora Portel. Bien sûr, une danse de l'amour se dessine pour le père de substitution. © Liberty Production Lux S.A.

Voir plus d'infos