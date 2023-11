Série | Policier | Comédie

Pacifiste détendu, matcha'addict et vegan convaincu, PANDA tient une petite paillote dans un coin reculé de Camargue. Pas de portable, pas d'ordi, pas de voiture, il vit avec son ado de 16 ans dans ce parfait cocon de paix et de sérénité, et fuit tout ce qui ressemble de près ou de loin à un conflit. Comment imaginer que ce grand sage en tongs et t-shirt délavé ait un jour été flic ? Et pas n'importe lequel. Un des meilleurs. Hélas, même au paradis, y'a pas moyen d'être tranquille. Le jour où son ancienne vie vient frapper à la porte, Panda se retrouve obligé de reprendre du service, mais à sa façon. Sans arme ni violence et pas trop tôt le matin. Zen, quoi.Panda voit débarquer dans sa paillotte Léo, qu'il connaît bien, pris en chasse par une flic énervée, Lola. Le jeune homme, accusé du meurtre d'une championne de tennis, supplie Panda de l'aider lorsqu'il découvre son passé de policier. Panda, convaincu de son innocence, se retrouve entraîné malgré lui dans cette affaire et renoue avec son ancienne vie de flic.