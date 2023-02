Meryl et Paul Morgan coulaient des jours heureux jusqu'à ce que l'époux, célèbre avocat à Manhattan, trompe sa femme. Tandis que l'avoué contrit implore le pardon de sa chère et tendre, celle-ci, accaparée par son métier de directrice d'une agence immobilière très en vogue à New York, songe sérieusement à divorcer. Un soir que Meryl a pourtant consenti à une promenade avec son ex, l'ancien couple est témoin d'un meurtre. Ils sont placés, par la police, dans le programme de protection de témoins. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à Ray, Wyoming, dans l'Amérique profonde, avec leurs conflits conjugaux pour bagages. © Sony