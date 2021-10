"Osez" est une série-documentaire présentée par Jill (@SilentJill) où des binômes de candidats relèvent des challenges osés qui ont trait à la sexualité. Ouvrir un magasin de lingerie fine, participer à un spectacle d’effeuillage dans un cabaret burlesque en étant crédible. Les binômes (frère-soeur, couple, amis) vont se soutenir mutuellement pour arriver à sortir de leur zone de confort ! Ils vont s’immerger dans des univers qu’ils ne connaissent pas et qui font souvent l’objet de clichés. Mais oseront-ils relever les défis qui leur sont lancés ? Et vous, oseriez-vous les relever ? "Osez" véhicule des valeurs de tolérance et d’ouverture humeur et humour !

