Hakim, un policier francophone d'origine marocaine doit infiltrer la communauté portugaise et enquêter sur un parrain du crime. Il n'a que trois jours pour se faire accepter des Franco-Portugais et c'est un défi de taille, considérant qu'il est extrêmement maladroit et que la malchance le suit partout. Pris entre ses sentiments et sa mission, Hakim va découvrir une communauté et aussi une famille sur mesure pour lui. © Sony