Jeune femme très romantique, Faith est sur le point de convoler en justes noces. Lorsqu'elle avait onze ans, elle a participé, avec son frère, à une séance de spiritisme, au cours de laquelle les esprits lui ont révélé le nom de son futur époux : Damon Bradley. Bientôt, Faith va épouser un médecin, mais il ne s'appelle pas Damon et elle a oublié son rêve d'adolescente. Jusqu'au jour où elle reçoit un appel d'un ami d'enfance de son futur mari, qui souhaite les féliciter. L'inconnu se présente, il s'appelle Damon Bradley, et il s'apprête à partir pour l'Italie ! Faith est sidérée, son sang ne fait qu'un tour : elle se précipite à l'aéroport pour rencontrer cet illustre inconnu, mais l'avion de Damon a déjà décollé. Tout de suite, elle fait appel à son amie Kate, à laquelle elle propose de partir en Italie, à la recherche de son prince charmant. Lors d'une escale à Rome, les deux femmes font la connaissance de deux charmants jeunes hommes, Giovanni et Peter, et c'est le coup de foudre ! Faith abandonne temporairement sa quête pour se lancer, en compagnie de Peter, dans une folle nuit romantique, à travers la Ville Eternelle. © Sony