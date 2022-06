On a retrouvé la 7e compagnie !

Grâce à des chars volés à l'ennemi, le lieutenant Duvauchel, le maréchal des logis Chaudard et les soldats Pitivier et Tassin libèrent la 7ème compagnie. Après avoir reçu les honneurs, les héros repartent en éclaireurs. Mais Duvauchel est capturé et ses compagnons trouvent refuge dans une ferme, où ils « empruntent » des uniformes d'officiers. C'est ainsi affublés qu'ils sont surpris par des Allemands, qui les traitent cependant avec les égards dus à leur rang. © Gaumont

