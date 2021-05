C'est sous le soleil de Marrakech que Catalia a décidé de convoquer pour la première fois la famille du Reste Du Monde. Ensemble, ils n'auront qu'un objectif : prouver qu'ils peuvent devenir une véritable famille, être plus forts et solidaires que jamais pour impressionner les Marseillais lors de la compétition qui les opposera cet été. Mais avant d'en arriver là, le chemin est encore long et semé d'embûches. Chaque semaine, les membres du Reste du Monde seront mis à l'épreuve. Après quelques entraînements dans la semaine, les membres de la famille du Reste du Monde devront passer des évaluations sportives, intellectuelles et professionnelles. A la fin de ces évaluations, seuls les deux meilleures filles et les deux meilleurs garçons pourront prétendre au poste de chef de famille lors de la grande cérémonie des votes. Les chefs auront la lourde tâche d'éliminer celui ou celle qu'ils estiment être « le maillon faible » de la famille.

