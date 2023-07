Chaque année, des milliers de jeunes se forment au métier d’urgences. Ils ont choisi d’être Pompier, gendarme, Sage-femme, médecin urgentiste. Des métiers passion qui réclament expertise, sang-froid et psychologie. Mais de la théorie à la pratique il y a souvent un décalage. Jetés dans le grand bain, ils vont vivre leurs premières erreurs, leurs premiers succès, leurs premiers doutes…Nous avons accompagné 4 jeunes recrus les premiers mois de leur vie professionnelle. Mathieu a enfilé l’uniforme de gendarme. Alors qu’il a choisi ce métier pour être dans l’action, le jeune homme de 28 ans se retrouve affecté dans un petit village de montagne en rase campagne à Frasne dans le Doubs. Réussira-t-il à trouver ses marques dans cet environnement peu familier ? Thaïs a choisi d’être pompier volontaire. La jeune femme de 21 ans très sportive n’a encore que peu d’expérience d’aide à la personne. Encadré par un mentor, elle va devoir affronter des situations extrêmes dans l’une des plus grandes casernes de France à Antibes. Sera-t-elle à la hauteur de ses missions ? Camille va enfiler la blouse d’interne au SAMU de France de Lille. Pour cette jeune femme de 24 ans ce stage est décisif. Entre excitation et appréhension, trouver-t-elle sa place dans l’un des plus importants SAMU de France. Ninon Sohier, une jeune parisienne de 22 ans, se prépare à effectuer son stage pré-professionnel en tant que sage-femme à la maternité de Tourcoing. Passionnée par la physiologie de l'accouchement sans péridurale, Ninon souhaite accompagner les femmes dans cette expérience. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC