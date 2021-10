Chaque année, des milliers de jeunes Belges se forment aux métiers des urgences. Diplôme en poche, ils connaissent tout de la théorie, mais quasiment rien de la pratique. Policier, pompier, médecin urgentiste, vétérinaire, tous des métiers de passion qui demandent une grande expertise et de la psychologie mais aussi énormément de sang-froid quand on sait que l’on a des vies entre nos mains. Durant une année, de Manage, à Bruxelles en passant par Namur, nous avons suivi 6 nouvelles recrues lors de leurs premiers pas dans le monde professionnel. Au fil des jours, nous avons vécu avec eux leurs premiers doutes, leurs premières interrogations, leurs premières victoires, leurs premières erreurs… Sous l’œil de nos caméras, ils ont dû faire face à des situations extrêmement difficiles comme un premier décès, une première opération sortant de l’ordinaire ou encore leur première tentative de meurtre. Au fil des quatre épisodes, on assiste à l’évolution de chaque nouvelle recrue, leur rapport aux ainés, le soutien de leur mentor, la première garde où il faut tout gérer tout seul. Mais aussi le passage du statut de « petite jeune » à membre de l’équipe. A la fin de chaque épisode, Sandrine Dans part à la rencontre d’une de nos recrues, un an après notre premier tournage. Les nouvelles recrues se confient et partagent leur analyse sur leurs premiers pas, mais partagent aussi avec nous leur évolution et leur envie professionnelle pour l’avenir. Une émission qui mêle urgence avec passion et émotion.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC