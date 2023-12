Dans « Nos Plus Belles Années Télé », nous vous proposons un voyage dans le temps en parcourant 40 ans de souvenirs télé. A l'occasion de 4 émissions spéciales tout en images, notre machine à remonter le temps vous fait revivre des moments de télévision inoubliables, qui se sont déroulés depuis le début des années 80 et jusqu'à nos jours. Au programme, du rire et de l'inattendu avec Laurent Gerra, Coluche, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Kad et Olivier, Les Inconnus, Les Nuls, Les Bodin's, Cyril Hanouna, Camille Combal, La Bande à Fifi, Michaël Youn, Michel Boujenah, Nagui, Blanche Gardin, Thierry Lhermitte, Nicolas Canteloup, Chantal Ladesou, Patrick Sébastien, Jean-Pierre Foucault ou encore Jérôme Commandeur. De l'émotion avec Céline Dion, Omar Sy, Louane, Fabrice Luchini, Dorothée, Michel Sardou, Mylène Farmer, Benoit Poelvoorde et Vanessa Paradis. Et des clashs mémorables signés notamment Serge Gainsbourg, Daniel Balavoine, Albert Dupontel, Christophe Hondelatte, Alain Finekielkraut et Béatrice Dalle. Bon voyage dans nos plus belles années télé ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA