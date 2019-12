Persuadés d'être les meilleurs cuisiniers du monde, les candidats de « Norbert, commis d'office » sont en réalité de véritables criminels de la cuisine : Mères de famille, pères célibataires, jeunes, grands-mères... ils ont tous un casier culinaire bien chargé. Depuis des années, familles et amis ne peuvent plus supporter leurs plats trop gras, trop lourds et trop souvent ratés. Des dérapages culinaires qui ne peuvent plus durer !

