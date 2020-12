Pendant toute la semaine, chaque soir après le RTL INFO 19h sur RTL TVI, les animateurs nous accueillent chez eux pour nous faire vivre leur préparation de Noël. Ils vous proposeront, chaque soir, toute une série d’astuces pour passer des fêtes de façon ludique et agréable, ils mettront à l’honneur vos meilleurs initiatives dans la séquence « Tous Concernés », ils épingleront les plus belles illuminations de Noël et ils diffuseront des vœux envoyés par les téléspectateurs.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC