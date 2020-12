Si nous menons tous des vies bien différentes, nous avons un point commun : nous aimons passer les fêtes de Noël avec notre famille et les êtres qui nous sont chers. Cette année, ce ne sera malheureusement pas possible à cause de la crise du coronavirus. Pour montrer toutefois que nous continuons de penser à nos proches et que, malgré la distanciation obligatoire, nous restons tous reliés, le 24 décembre nous fêterons "Noël à 11 millions" sur les quatre grandes chaînes de télévision nationale.

