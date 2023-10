Film disponible jusqu'au 28/10/26. En tant qu’influenceuse sociale nº1 de son lycée, Anna continue de découvrir les avantages et les inconvénients de ce nouveau statut. Seule à la maison, elle est déterminée à gagner autant d’adeptes que possible, mais lorsque la ligne entre le réel et le virtuel devient floue, la nuit devient sanglante. Tous droits réservés à RTL Belgium SA