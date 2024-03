Infos | Histoire vraie | Policier

Le 16 octobre, notre pays a de nouveau été secoué par un lâche attentat terroriste. Abdesalem Lassoued, un Tunisien radicalisé de 45 ans, a abattu deux supporters suédois le soir du match de football Belgique-Suède. Le lendemain de cet acte de terreur dans notre capitale, nous avons à nouveau pris place dans le combi pour mesurer les conséquences de l'attentat. Dans les jours qui suivent l'attentat, le chaos le plus total règne dans Bruxelles et plusieurs actions policières d'envergure sont lancées. Une atmosphère tendue règne dans la capitale. Et cette atmosphère est évidente lorsque l'inspecteur Jelle et son équipe évitent de justesse une agression à l'arme blanche dans le centre-ville.Le niveau de menace alarmant entraîne une vigilance accrue de la part des forces de police. Les courses-poursuites se succèdent, rien n'est laissé au hasard. Au cours d'une poursuite, un combi est même bombardé de panneaux de signalisation, brisant complètement la vitre du conducteur. Le niveau 4 n'est jamais loin pour la police bruxelloise.Nous partons en patrouille à Saint-Gilles avec le chef du service de radicalisation de Bruxelles-Sud. Ce service de police tente de cartographier les réseaux terroristes et les personnes soupçonnées de terrorisme dans la capitale. Nous rencontrons un jeune Bruxellois fortement radicalisé il y a plusieurs années et qui a rejoint un mouvement terroriste en Syrie en 2012. Quelques mois plus tard, il est revenu à Bruxelles, s'est réintégré dans la société belge, mais n'a parlé à personne de son aventure ratée. Mais comment en arrive-t-on à rejoindre un groupe terroriste ? A quel moment se rend-on compte que l'on fait fausse route ? Et comment se réintègre-t-on ensuite dans la société ?