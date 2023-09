Filmée à Dublin en mai 2018, cette émission spéciale met en vedette l’ancien membre des One Direction, Niall Horan, de retour chez lui pour interpréter des chansons de son premier album solo, Flicker, acclamé par la critique. Pour l'occasion, il est accompagné par le célèbre RTE Orchestra. et nous offre ses interprétations de ses chansons les plus appréciées : This Town, You And Me et Too Much To Ask. Tous droits réservés à RTL Belgium SA