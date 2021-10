NeXT

Pionnier de la Silicon Valley qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, Paul LeBlanc découvre que l'une de ses créations, une puissante intelligence artificielle baptisée neXt, pourrait bien causer la fin de l'humanité. Redoutant une crise mondiale, LeBlanc s'associe à l'agent Shea Salazar et son équipe d'experts en cyber-criminalité. Ils pourraient bien être les seuls à pouvoir empêcher une catastrophe d'envergure planétaire. De la gestion du lancement de missiles à l'exploitation de notre immense base de données digitale, sauront-ils contenir l'émergence de cette intelligence artificielle malhonnête et malfaisante, capable de s'améliorer sans cesse et de monter les gens les uns contre les autres pour pouvoir éliminer les potentielles menaces pour sa survie ? © Fox

