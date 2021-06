A cause de Dino Brewster, qui l'a piégé, Tobey Marshall est en prison. Les deux potes partageaient pourtant la même passion pour la vitesse et les voitures de course. Lorsqu'après deux ans d'incarcération, il est enfin libéré, Tobey ne désire qu'une chose : se venger. Et l'occasion lui est présentée sur un plateau avec la « De Leon », légendaire course automobile clandestine où il compte bien s'illustrer afin de laver son honneur.

© E One