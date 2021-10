Mr. Brooks

Mari exemplaire, homme d'affaires accompli et père dévoué, Mr. Brooks a tout de l'homme idéal, mais la nuit révèle sa part d'ombre et son irrésistible envie de tuer. C'est en réalité un redoutable tueur en série prêt à tout pour préserver son secret et protéger sa famille. Un jour, un photographe le surprend en train de commettre un meurtre et menace de détruire cet équilibre précaire en révélant la vérité sur sa double vie. © E One

