La vie maritale de John et Jane Smith est au point mort. Monsieur et madame s'enlisent en effet dans le quotidien et ne semblent plus rien avoir en commun. Et la visite qu'ils se décident à faire chez un conseiller matrimonial n'y change pas grand-chose... Et pour cause ! John cache depuis toujours à son épouse qu'il est un redoutable tueur à gages tandis que Jane n'a jamais dit à son mari qu'elle exerçait le même métier dans une société concurrente !

© New Regency Productions