Après avoir explosé au grand jour en animant le Morning Live pendant seulement 18 mois, Michaël Youn est de retour, 20 ans après avec ses acolytes, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. Au programme, un « comedy show » plein d’humour, de dérision et d’autodérision surtout avec des séquences inédites, des happenings, des sketchs, des parodies, des fausses pubs, des chansons... et des invités qui vont devoir s'affronter à travers des défis tous plus fous les uns que les autres.

