Comedy Montreux Festival, gala stand up in the rain

« C'est pas parce qu'on a une météo qui pue le suicide qu'on n'a pas de bons humoristes dans la région ». Cette citation non-attribuée illustre à merveille la visée de ce gala « Stand-up in the Rain » : démontrer que le Nord en a dans le micro. Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz, deux humoristes nés très largement au nord des Tropiques, ont été chargés de réunir les talents de leurs contrées respectives pour un gala XXL. Mais comme on est toujours au nord de quelqu'un ou de quelque part, ils ont décidé d'élargir l'équipe, pour concocter un gala au line-up impressionnant et digne du prestigieux festival qui les accueillera. Retrouvez Tania Dutel, Baptiste Lecaplain, Aymeric Lompret, Julien Santini, Jessie Varin, Ahmed Sparrow, Florence Mendez, Fanny Ruwet, Pierre Thevenoux et Dena. Ils vous démontrerons que le Nord en a dans le micro. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

