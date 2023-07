Film disponible jusqu'au 08/07/23. Jeune et jolie Texane, Grace Bennett et ses deux meilleures amies américaines rassemblent leurs économies afin de réaliser leur rêve : partir à la découverte de la France, douce et romantique. Mais les trois demoiselles sont loin d'imaginer ce qui va leur arriver sur place : à cause de sa ressemblance avec la richissime Cordelia Winthrop Scott, Grace et ses copines se retrouvent embarquées dans les palaces de Monte-Carlo. Entre galas de charité et prétendants séduisants, le trio mène la grande vie, mais le rêve risque de virer au cauchemar, car la tante de la vraie Cordelia commence à se douter de quelque chose... © New Regency Productions