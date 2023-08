1986, Düsseldorf, Allemagne de l’Ouest. Illustre neurochirurgien, promis à un brillant avenir grâce à ses fiançailles avec Eva Heinemann, la fille du directeur de l’hôpital dans lequel il exerce, Kenzô Tenma est un homme accompli. Mais en prenant le parti de sauver la vie de deux jeunes enfants, Anna et Johann Liebert, dont les parents ont été sauvagement assassinés, au détriment de celle du maire, l’amour, la gloire et la fortune laissent place à la désillusion, l’alcool et la solitude. Neuf ans plus tard, dans un pays en pleine réunification, un tueur en série sème l’effroi. Son nom ? Johann. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC