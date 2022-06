Mon maître est une célébrité

Derrière un maître et son animal se cachent souvent une belle relation et des histoires émouvantes. Mais comment vivent ces animaux dont le maître est une célébrité ? Entrez dans l'intimité des stars et découvrez les liens qui les unissent à leur chien, leur chat et même leur rat. Tout est bon pour occuper leurs compagnons de vie !

