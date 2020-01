Lorna, auteure, vient de voir son livre sur le développement personnel publié. Elle vit tranquillement avec son mari et son fils Mark. Mais ce dernier fait la rencontre d'une jeune fille lors de sa fête d'anniversaire. Et très vite, Lorna se rend compte que Mallory est dangereuse et essaie d'éloigner son fils...

© Reel One International