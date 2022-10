Mission Pouvoir d'achat, c'est un grand concours qui va permettre à 3 candidats différents, une famille, un couple et un célibataire de participer à une expérience pour changer leurs habitudes de consommation et gagner peut-être 3.000€ de courses chez Carrefour. Objectif : en 3 semaines, réduire ses coûts en consommant mieux grâce à Carrefour. Les candidats sont accompagnés de 2 experts, BudgetChris, coach budget, et Eric Patigny, coach culinaire, qui vont démontrer qu'il est possible de manger sain pour moins d'argent. Lors de la troisième semaine, les candidats devront inviter les coaches à venir manger chez eux. Pour cela, ils devront faire leurs courses sans leur aide et préparer un dîner au bout duquel les coaches éliront le candidat qui s'est le mieux approprié tous les conseils. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC