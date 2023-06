L'agent Hanaway, qui se trouvait à Prague, est assassiné par Sabine Moreau. Pendant ce temps, à Moscou, Ethan Hunt qui se trouvait derrière les barreaux, est libéré par Jane Carter et Benji Dunn. Ils se voient confier une nouvelle mission : infiltrer les archives du Kremlin afin d'identifier « Cobalt », un terroriste cherchant à s'emparer d'une mallette contenant un système de lancement nucléaire russe... Hanaway, qui a été assassiné, avait justement réussi à s'emparer des fameux codes de lancement et « Cobalt » avait fait appel aux services de Moreau pour se les approprier. Pendant ce temps, au Kremlin, Kurt Hendricks, alias « Cobalt », fait exploser une bombe. Ethan, qui venait juste d'arriver avec Jane et Benji, est aussitôt arrêté par l'agent russe Sidorov. Mais il parvient à s'enfuir et rencontre le ministre de la Défense accompagné de William Brandt, son analyste. Ces derniers lui apprennent que l'IMF est désormais placé sous le coup du « Protocole fantôme » et tous ses agents sont désavoués. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC