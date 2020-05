Il y a les aliments que l'on dit être très bons pour notre corps, et d'autres inutiles, voire nocifs, ceux qui sont censés brûler les graisses et ceux qui sont connus pour nous faire grossir en une seule bouchée, il y a ceux dont on croit pouvoir se passer sans conséquence, et ceux que l'on estime indispensables à tout alimentation équilibrée… et si nous avions tout faux ? Mac Lesggy a mené l'enquête sur nos idées reçues en matière d'alimentation et démêle enfin le vrai du faux !

© SNDA