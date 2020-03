Amber et Kyle sont enfin prêts à aller de l'avant deux après leur accident de voiture. Mais tout bascule très vite quand Jessica, la conductrice de l'autre véhicule, et qui a perdu son bébé dans la collision, arrive en ville et se retrouve employée par le médecin d'Amber. La jeune femme prépare sa vengeance.

© Reel One International