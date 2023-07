Film disponible jusqu'au 07/08/23. La planète Terre est menacée par une effroyable guerre interplanétaire. Alors que les extraterrestres envahissent la Terre, des agents ultra-secrets, les « Men in Black », tout spécialement formés par le gouvernement, ont pour mission de traquer et de renvoyer sur leur planète les intrus, et ceci dans la plus grande discrétion afin de ne pas déclencher la panique au sein des populations. L'agent K, le plus expert en la matière, et l'agent J, son partenaire, sont chargés de neutraliser l'un de ces êtres venus d'ailleurs. Celui-ci, animé d'intentions belliqueuses, a pris l'apparence d'un fermier, Edgar, et se rend à New York pour assassiner un bijoutier, toujours accompagné de son chat Orion. © Sony