J découvre un complot diabolique conçu par Serleena, un monstre kylothien qui a pris l'apparence d'un top-modèle en lingerie fine particulièrement sexy et prête à tout pour accomplir son sinistre dessein. Lorsque Serleena prend en otage tout le quartier général des Men in Black, il n'y a qu'une seule personne vers laquelle J puisse se tourner : son ancien partenaire K. Mais ce dernier n'a plus aucun souvenir de l'agence puisque sa mémoire a été effacée. J va devoir le faire sortir de sa retraite par tous les moyens car il en va de la survie de la Terre.