Entre prank et magie, l'idée est de surprendre un fan qui écoute Radio Contact. Physiquement, un fan et une idole se rencontrent alors que l'un est prévenu et l'autre ne se doute de rien. Une situation est créée pour qu'un auditeur de la radio se retrouve filmer sans savoir ce qui va se passer… Tout a commencé avec une session d'écoute déguisée en Meet & Greet avec Christophe Maé. 7 millions de vues plus tard, on s'est dit qu'on devait en faire d'autres. Voici les résultats…

© Tous droits réservés à COBELFRA SA