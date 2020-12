Ces personnes possèdent le don rare de communiquer avec les défunts : on les appelle des mediums. Pour entrer en contact avec un parent, un frère ou un enfant disparu, nombreux sont ceux qui font appel à eux. Mais que se passe-t-il vraiment lors des séances avec l'au-delà ? Anne Tuffigo et Pierre Yonas, deux médiums reconnus, ont accepté de partager avec nous leur quotidien, et bien plus encore... Assistez à des moments intenses chargés en émotions.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC