A l'occasion de son 50ème anniversaire, la Reine Mathilde a décidé de parcourir la Belgique pour promouvoir le thème de la santé mentale. Sa majesté est partie à la rencontre de témoins privilégiés et de professionnels du secteur au travers de grandes balades à pied et à vélo dans les différentes provinces du royaume. En exclusivité, RTL Belgium a l'occasion d'accompagner la Reine dans ce projet. Au cours d'une série d'entretiens avec Alix Battard, la Reine Mathilde nous expliquera pourquoi la santé mentale lui tient particulièrement à cœur. Des rencontres uniques et intimes qui permettront de découvrir la Reine des Belges comme vous ne l'avez jamais vu. Au cours de cette émission spéciale, Amélie Schildt propose également un portrait de notre souveraine accompagné de témoignages de personnes ayant partagées le quotidien de la Reine. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA WW