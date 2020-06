Après leur mariage, John et Jennifer Grogan quittent la neige du Michigan pour s'installer en Floride. John, afin de retarder le plus possible les envies de bébé de Jennifer, lui offre, sur les conseils avisés de Sebastian, son collègue séducteur, un adorable chiot. Mais en grandissant, Marley, prend rapidement du poids sans perdre pour autant son énergie et son impulsivité. Ainsi, il transforme rapidement la maison en un véritable champ de bataille.

