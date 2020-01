Malone, un petit garçon de trois ans et demi, dit que sa maman n'est pas sa vraie maman. Il est terrifié par la pluie et les éclats de verre. Un psychologue scolaire, intrigué par ses dessins, inhabituels pour un enfant de cet âge, interpelle la directrice de l'école et essaye de prévenir la police, qui est fort occupée par une affaire criminelle.

