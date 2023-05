Bullit et Riper, deux agents du FBI, vont devoir faire équipe pour enquêter sur le meurtre de la jeune strip-teaseuse Pamela Rose, retrouvée assassinée dans une chambre d'hôtel à Bornsville, une petite ville américaine sans histoires. Tout oppose les deux détectives ! Bullit est un homme de terrain aux méthodes peu banales, tandis que Riper est un instructeur consciencieux, prêt à assurer sa première enquête. Confrontés à un shérif plutôt hostile, ces deux agents maladroits et déjantés vont devoir arrêter le ou les meurtriers. Au cours de leurs investigations, Bullit et Riper font la connaissance de Ginger, la meilleure amie de Pamela Rose, laquelle en sait bien plus que ce qu'elle veut en dire... © Gaumont