En 1983, le monde découvrait pour la première fois Madonna. Une jeune chanteuse américaine d'origine modeste qui, grâce à son titre Holiday, arrive à se classer directement au sommet des hit-parades. 40 ans plus tard, Madonna, c'est 13 albums studio vendus à plus de 300 millions d'exemplaires, 10 tournées mondiales, 234 récompenses, une fortune personnelle estimée à plus de 600 millions de dollars et des dizaines de scandales. En 40 ans de carrière, Louise Veronica Ciccone de son vrai nom, qui a débuté en tant que danseuse aux côtés de Patrick Hernandez et son mythique tube « Born to be alive », a conquis, mais aussi choqué, la planète entière à de multiples reprises. Entre tubes planétaires, sexe, scandales, politique et provocations en tous genre, qui est vraiment Madonna, la Reine de la Pop ? Tous droits réservés à RTL Belgium SA