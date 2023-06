G-Girl n'est pas une femme comme les autres. C'est une super-héroïne, dont le terrain d'action est New York. Elle s'occupe des braqueurs en tous genres, qu'elle dépose directement devant le commissariat. Matt, quant à lui, n'est pas aussi talentueux. Il travaille dans un cabinet d'architectes et il n'est pas doué pour établir des plans de carrière... amoureuse... Bien qu'il soit sensible aux charmes de sa collègue Hannah, Matt tente sa chance avec la ravissante Jenny, qu'il croise dans le métro ; lorsque celle-ci se fait voler son sac, Matt se lance à la poursuite du malfrat. Mais comme il n'est pas très courageux, c'est Jenny qui devra finir le travail... Tout d'abord frileuse, celle-ci finit par brûler les étapes et dévoile sa véritable personnalité : G-Girl en personne ! Et de surcroît une femme excessivement jalouse ! Après une scène de ménage particulièrement orageuse, Matt la plaque pour de bon afin de tenter sa chance auprès de la douce Hannah. Mais G-Girl ne compte pas le laisser tomber pour autant... © New Regency Productions