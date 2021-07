Dans la petite ville de Crestwater Hills, Julie, une jeune serveuse, fait la connaissance de David, un nouvel agent, protégé de Dood, le chef de la police. Elle tombe amoureuse de lui, mais rapidement, David se montre jaloux et possessif. Lorsque Julie décide de s'éloigner de lui, il la poursuit et la menace. Un jour, après une nouvelle confrontation et alors qu'elle essaye de s'enfuir, David lui tire dessus et la laisse pour morte.

